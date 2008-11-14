Тимошенко встречается в Кишеневе с премьерами

На заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств планируется рассмотреть 35 проектов документов. Кроме того, главы правительств проведут ряд двусторонних встреч. В частности, Тимошенко намерена встретиться с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным, а также главами правительств Азербайджана и Казахстана Артуром Раси-Заде и Каримом Масимовым. Как сообщил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Ушаков, Путин будет интересоваться политической ситуации в Украине. Не исключено, что в разговоре премьеры коснутся и газовой темы. Главным пунктом повестки дня заседания глав правительств СНГ будет Стратегия экономического развития Содружества на период до 2020 года, которая была рассмотрена на саммите глав государств - участников СНГ в Бишкеке 10 октября 2008 года. Президенты в целом одобрили документ и поручили главам правительств принять по нему окончательное решение после доработки с учетом состоявшегося обсуждения. Тимошенко в поездке сопровождают вице-премьер Григорий Немыря и министр экономики Богдан Данилишин.