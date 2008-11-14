В Стокгольме продадут фото из архива любовницы Распутина

Два фотоальбома царской семьи Романовых, собранных фавориткой Распутина и подругой императрицы Александры Федоровны - Анной Вырубовой, выставят на торги в русской секции аукциона Bukowskis в Стокгольме 27 ноября. «Знаменитая фрейлина Анна Вырубова в течение шести лет посылала как частные, так и официальные фотографии императорской семьи в Швецию, семье Ледбрук. На аукцион они попали как часть наследства известного коллекционера Брайна Ледбрука», - рассказала представитель аукциона Мария Слепченко. 136 фотографий, среди которых много частных снимков Романовых, оценили в 10-15 тысяч евро. Всего в русской секции аукциона Bukowskis выставлено 199 лотов, общей стоимостью 1 миллион долларов США (около 800 тысяч евро). Аукционный дом Bukowskis учрежден в 1870 году. Сегодня его представительства находятся в Швеции и Финляндии, также отдельные представители работают в Берлине, Брюсселе, Копенгагене, Дюссельдорфе, Женеве, Лондоне, Нью-Йорке, Осло, Париже, Риме и Цюрихе.