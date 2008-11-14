На сайте РПЦ разместили фото Фиделя Кастро

На официальном сайте Русской Православной церкви (РПЦ) опубликовано новое фото кубинского лидера Фиделя Кастро, сообщает в среду AP. Снимок был сделан 20 октября во время встречи Кастро с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, посетившим Кубу. Когда именно фотография была выложена на сайт РПЦ, не уточняется. На снимке Кастро, одетый в спортивный костюм, стоит рядом с митрополитом Кириллом, держась за его руку. Предыдущий снимок Фиделя Кастро, не появляющегося на публике с лета 2006 года, когда ему была сделана операция, был опубликован 17 июня 2008 года. Тогда Кастро сфотографировали во время беседы в саду с президентом Венесуэлы Уго Чавесом.