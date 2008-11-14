Принц Чарльз отпраздновал 60-ти летие

Принц Чарльз - самый пожилой наследник престола во всей истории Британии Празднование юбилея наследного принца на официальном уровне началось в четверг, 13 ноября, в Букингемском дворце, где королева Великобритании Елизавета II устроила по этому случаю торжественный банкет с участием представителей британского монаршего дома и зарубежных королевских фамилий, видных общественных деятелей Британии. Во время торжества перед гостями выступил Лондонский симфонический оркестр, патроном которого является сам наследный принц. В субботу принц Чарльз отпразднует юбилей в более узком кругу. Второе торжество устраивает его супруга герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз. Перед юбиляром и гостями выступит хороший знакомый принца, звезда британской эстрады Род Стюарт, передает ИТАР-ТАСС. Чарльз - самый пожилой наследник престола во всей истории британской монархии, по возрасту он обогнал прежнего рекордсмена принца Альберта-Эдуарда, сына королевы Виктории, ставшего королем в возрасте 59 лет и 74 дня. Как отмечают в Лондоне, 82-летняя Елизавета II дала понять, что задумывается о передаче короны принцу Чарльзу, заявив, что ее сын "обладает всеми способностями, чтобы взять на себя ответственность за монархию". Сам же юбиляр надеется, что его сыновья - принцы Уильям и Гарри - продолжат в случае необходимости его общественную деятельность. Под опекой принца находятся десятки общественных объединений, благотворительных организаций, деловых клубов, в том числе международное некоммерческое объединение Форум лидеров бизнеса принца Уэльского. Чарльз очень активно продвигает среди видных бизнесменов разные благотворительные идеи о реформах в самых различных сферах - от охраны окружающей среды и дорожного строительства до религии и работы скотобоен. "Я не называю это назойливым вмешательством не в свои дела. Я назвал бы это мобил