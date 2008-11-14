Инагурацию Обамы увидят вживую более 1 миллиона человек

Церемонию инаугурации президента США Барака Обамы, которая состоится 20 января 2009 года, вживую увидят более одного миллиона зрителей. Об этом сообщил 13 ноября журналистам официальный представитель Национальной парковой службы США, которая занимается подготовкой церемонии вступления в должность нового президента. Присягу новый глава Белого дома примет на Капитолийском холме. Для этого у Конгресса США уже строится специальный помост. Рядом возводятся и трибуны для зрителей. По завершении торжественных мероприятий в Конгрессе Обама с супругой отправятся по Пенсильвания-авеню к Белому дому. Обычно часть пути они проходят пешком, а другую едут в машине. На этом отрезке будет установлено в общей сложности 8,7 тысячи сидячих мест. При этом будет гораздо больше, чем в прошлом, оборудовано стоячих мест. По данным ИТАР-ТАСС, выделены специальные площадки для проведения акций протеста. Всего к церемонии вступления Обамы в должность распространяется 240 тысяч бесплатных пригласительных билетов. Их распределением занимаются члены Конгресса и окружение избранных президента и вице-президента. Напомним, билеты на парад по поводу инаугурации поступили в продажу уже 4 ноября. Так, согласно информации сайта Greatseats.com, самые дешевые билеты стоят $612.75 - за такую цену можно попасть на третью и седьмую улицы, где стартует парад. А вот билеты на места с седьмой по десятую улицы стоят уже $736.25. По информации американские СМИ, самый дорогой билет на посещение церемонии инаугурации избранного 4 ноября президентом США Барака Обамы стоит 20 тысяч 95 долларов.