Много олигархов и президент Медведев сейчас в Ницце

В Ницце начался 22-й саммит ЕС-Россия. Саммит проходит во дворце королей Сардинии. В нем принимают участие президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. В связи с проведением саммита центр старой Ниццы перекрыт барьерами, но местные жители просто перелезают через них при полном игнорировании этого факта полицейскими. Лишь перед самим дворцом, где проходит саммит, полиция внимательно следит за «пропускным режимом». Первым к дворцу королей Сардинии прибыл президент председательствующей в ЕС Франции Николя Саркози в сопровождении министра иностранных дел Бернара Кушнера. Пользуясь случаем, французский президент подошел поздороваться с людьми, которые собрались по периметру площади Пьера Готье, на которой и расположен дворец. Кушнер, который немного отстал от президента, заявил журналистам, что сегодня в ходе саммита французская сторона планирует обсудить с Россией ситуацию в Грузии. В повестке дня три блока вопросов - двустороннее сотрудничество ЕС и России, мировой финансовый кризис и евроатлантическая безопасность, в том числе инициатива президента РФ Дмитрия Медведева о заключении нового договора о европейской безопасности. В контексте перспектив новой архитектуры европейской безопасности на саммите будут затронуты вопросы ПРО, также будет обсуждаться ситуация в Южной Осетии, Абхазии и Грузии. Кроме того, на саммите планируется официально объявить о возобновлении переговоров между ЕС и Россией о новом соглашении о стратегическом партнерстве. Срок его действия истек еще 1 декабря 2007 года. 10 ноября на заседании совета ЕС на уровне министров иностранных дел все страны союза, за исключением Литвы, высказались за продолжение переговоров.