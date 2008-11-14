Черновецкий возненавидел шаурму

Киевская городская государственная администрация запретила продажу шаурмы, хот-догов, чебуреков, беляшей, кур-гриль и других кулинарных изделий вне стационарных заведений торговли. Об этом говорится в распоряжении Киевгорадминистрации. Торговля этими продтоварами запрещена на улицах, в подземных переходах, на станциях метро, в палатках, павильонах, киосках и автофургонах. В связи с этим администрация рекомендовала Киевской городской санитарно-эпидемиологической станции выдать предписания предпринимателям о запрете такой торговли. В свою очередь райадминистрации должны сформировать перечень торговых предприятий, установленных без разрешительной документации, которые реализуют продукцию с нарушением санитарных норм. Также они должны подать заявку в Главное управление по контролю над благоустройством на демонтаж таких малых архитектурных форм.