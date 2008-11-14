Буш предрекает страшное

Мировую экономику ожидают «тяжелые дни», однако предпринятые антикризисные меры, по мнению президента США Джорджа Буша, уже начали давать результаты. В заявлении Буша говорится, что для того, чтобы антикризисные меры, предпринятые США и их партнерами, «в полной мере принесли результаты, необходимо больше времени, и впереди (мировую экономику) ждут тяжелые дни». «Однако США и их партнеры предпринимают правильные меры для преодоления кризиса», - говорится в тексте заявления. Кроме того, в заявлении президента США говорится, что последствия мирового финансового кризиса стали еще тяжелее из-за того, что действующие структуры-регуляторы устарели, а антикризисная практика недостаточно отработана. «Из-за устаревших регулирующих структур и неотработанной практики управления рисками многие финансовые институты Америки и Европы оказались слишком обременены долговыми обязательствами. Когда капитал иссяк, они (финансовые институты) столкнулись с серьезным финансовым риском», - говорится в документе. Кроме того, в тексте заявления президента Буша говорится, что предстоящий саммит G20 «заложит основы» реформирования финансовой системы, но встреча на высшем уровне будет только первым из ряда шагов в этом направлении. «Лидеры, принимающие участие во встрече, (намеченной) на эти выходные, согласны в том, что явная цель (саммита) - (разработка) ответных мер в условиях нынешнего кризиса, а также создание основы реформ, направленных на предотвращение подобного кризиса в будущем». «Также мы согласны и в том, что подобное начинание слишком объемно, чтобы можно было провести его в ходе одного сеанса дискуссий», - говорится в заявлении. Финансовый саммит «двадцатки», который намечен на 15 ноября в Вашингтоне, объединит лидеров 20 мировых держав. Главной темой будет обсуждение состояния мировой экономики и реформирование мировой финансовой системы.