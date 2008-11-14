Миллиардером-педофилом занялся скотланд-Ярд

Дело британского миллиардера Мухаммеда аль-Файеда, растлевавшего детей французскими поцелуями, переведено в разряд особо важных расследований – теперь им займутся в особом отделе Скотланд-Ярда. Полиция Лондона передала дело 75-летнего магната египетского происхождения Мухаммеда аль-Файеда в отдел по расследованию особо тяжких преступлений, среди которых есть жестокие убийства и серийные сексуальные преступления маньяков. "Расследованием сложного и громкого преступления займутся специалисты отдела по особо тяжким преступлениям", - поясняет представитель этого элитного подразделения Скотланд-Ярда. Решение властей свидетельствует о серьезности намерений полиции привлечь вероятного сексуального извращенца к ответственности, несмотря на его высокое общественное положение. С другой стороны, данные меры могли быть приняты во избежание дополнительной огласки деталей резонансного преступления. Владелец всемирно известного лондонского универмага Harrods был расспрошен полицией еще в октябре. Тогда аль-Файеда подозревали в сексуальном домогательстве к 15-летней девочке. Извращенец якобы растлил подростка прямо в своем универмаге несмотря на то, что здесь же находилась и мать девочки, вместе с которой она занималась шопингом. Имя пострадавшей держится в секрете. Девочка утверждает, что аль-Файед попросил у нее номер телефона, а затем пригласил ее к себе в магазин. Проводив ее в подсобное помещение, старый развратник якобы принялся ласкать ее тело и спину. Педофил также обнимал ее и трогал за грудь. Кроме того, миллиардер одарил жертву французским поцелуем, поцеловав подростка взасос, полагают полицейские. Школьнице удалось вырваться из объятий извращенца, но тот предупредил ее, чтобы она ничего "никому не говорила". Адвокат аль-Файеда категорически отвергает выдвинутые в отношении его подзащитного обвинения. Он уверен, что честное имя клиента будет очищено. Со своей стороны пострадавшая утверждает, что напавшим на нее педофилом был именно аль-Файед. Отметим, что Мухаммед аль-Файед получил всемирную известность после того, как обвинил британскую королевскую семью и спецслужбы страны в организации покушения на его сына Доди и принцессу Диану. Влюбленные погибли в автомобильной катастрофе, которая произошла в 1997 году в Париже. Однако аль-Файеду и его юристам так и не удалось доказать скандальные обвинения в суде.