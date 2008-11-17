Ющенко снова поздравил Обаму с победой. Теперь – по телефону

Президент Украины Виктор Ющенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Бараком Обамой, во время которого поздравил его с победой на выборах президента США. Виктор Ющенко. "От имени народа Украины и от меня лично примите самые искренние поздравления с вашей блестящей победой на президентских выборах и избранием на должность президента США", - сказал Ющенко. Он отметил важность усиления сотрудничества с Обамой и его командой. Ющенко и Обама подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии украинско-американского партнерства. Стороны достигли договоренности о проведении встречи вскоре после церемонии инаугурации президента США.