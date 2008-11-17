Журавская на «Мисс мира» уехала "упакована"

В субботу «Мисс Украина-2008» и по совместительству племянница заместителя столичного мэра Виталия Журавского, Ирина Журавская, отправилась на конкурс «Мисс Мира-2008» в Йоханнесбург, ЮАР. Накануне, в пятницу вечером, Ирина побывала на показе коллекции, где демострировали специально созданные для ее участия в конкурсе платья. Журавская рассказала, что на создание ее нарядов ушло четыре месяца. Потому вылетев в субботу из Киева с тремя чемоданами платьев, она чувствовала себя «абсолютно подготовленной» к покорению жюри конкурса. Предварительно финал «Мисс мира-2008» должен был состояться в Киеве, об этом еще в декабре прошлого года заявила сама владелица конкурса Джулия Морли. Но помешал конфликт, который разгорелся между Грузией и Россией. Уже в августе на официальном сайте конкурса появилась информация, что 58-й конкурс «Мисс мира» пройдет в столице ЮАР Йоханнесбурге (мегаполис пользуется дурной славой города с высоким уровнем преступности) и начнется 13 декабря. Напомним, что Украина участвует в «Мисс мира» начиная с 1991 года, за это время достижений у украинок было не много — в 1994 киевлянка Наталья Козицкая вернулась с «Мисс Мира» со званием «Мисс Европейский континент», и двум нашим девушкам удавалось попасть в десятку суперфиналисток конкурса — это были Елена Щербань (2000) и Александра Николаенко (2001), пишет "Сегодня"