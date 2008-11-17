Тимошенко пожаловалась студентам на свою трудную жизнь

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поздравила украинскую учащуюся молодежь с Днем студента, "праздником самых счастливых, самых лучших в мире людей", добавив (по секрету), что "быть студентом намного веселее, чем премьер-министром". "Я вам искренне завидую, так как у вас сегодня есть счастье переживать самую прекрасную пору своей жизни. Это - время любви, бодрости, радости, достойных и бескорыстных поступков, время свободы и безграничной романтики, время накопления знаний и опыта", - говорится в поздравлении премьера. "И пусть иногда не хватает стипендии, пусть кое-где беспокоят "хвосты" и зачеты... Все равно вы должны знать, вы должны верить в то, что все будет хорошо, мы все преодолеем", - отметила Тимошенко. "Я хочу, чтобы сбылись все ваши мечты и самые заветные желания. Дорожите каждым мигом, каждой минутой студенческой жизни. Уважайте и любите себя как будущую элиту государства, уважайте и любите нашу великую, единственную в мире Украину!" - заявила она. Со своей стороны премьер пообещала, что правительство, которое она возглавляет, сделает все для того, чтобы слова "бедный студент" навсегда были изъяты из употребления. "Вы - золото нации, которое надо ценить и лелеять", - подчеркнула премьер, сообщает агенство "Лига".