Ющенко поздравил студентов с праздником молодости

"Сегодня вы отмечаете праздник, который символизирует молодость, активную жизненную позицию, стремление к интеллектуальному и творческому развитию. Нынешнее студенчество - поколение новой формации, которое выросло в независимой, демократической Украине, имеет основательные знания и перспективы для их реализации. В постиндустриальную эпоху, когда дальнейшую судьбу человечества определяют образование и наука, нация возлагает на вас большие надежды как на свою будущую элиту, как на настоящих украинских патриотов", - говорится в поздравлении, текстом которого располагает ЛІГАБізнесІнформ. В.Ющенко убежден, что каждый из украинских студентов глубоко осознает необходимость всестороннего и постоянного самоусовершенствования, безупречного владения информационными технологиями и иностранными языками. "За последние годы Украина достигла заметных сдвигов в сфере образования. Мы присоединились к Болонскому процессу, ввели внешнее независимое оценивание знаний, модернизируем учебный процесс, внедряем новейшие методики, последовательно повышаем качество обучения и социальный статус педагогов. Государство делает все для того, чтобы обеспечить своим гражданам доступ к качественному образованию, которое должно отвечать лучшим европейским стандартам. Этот вопрос является неопровержимым приоритетом национальной политики", - подчеркивает Президент. "Быстро пройдут студенческие годы, вы пополните ряды специалистов во всех сферах общественной жизни, на практике будете воплощать свой творческий потенциал. Уверенно идите путем знаний и профессионального мастерства, обогащайтесь духовно, вдохновляйтесь любовью к Украине, готовьтесь к труду на благо нашего народа. Желаю студентам Украины здоровья, счастье и любви, мира и добра, успехов в обучении, осуществления самых смелых планов и мечтаний", - подытоживает В.Ющенко. Напомним, ранее сегодня с поздравлением украинским студентам выступила Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Поздравив украинскую учащуюся молодежь с Днем студента, "праздником самых счастливых, самых лучших в мире людей", она добавила (по секрету), что "быть студентом намного веселее, чем Премьер-министром". "Я вам искренне завидую, так как у вас сегодня есть счастье переживать самую прекрасную пору своей жизни. Это - время любви, бодрости, радости, достойных и бескорыстных поступков, время свободы и безграничной романтики, время накопления знаний и опыта", - говорится в поздравлении Премьера.