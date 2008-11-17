Путин - идеал для британцев

Британские ученые представили изображение человека с самым честным лицом. Изображение было получено на основе опроса, который провела команда работающих в Кентском университете специалистов. Респондентов просили назвать черты, характерные для честных и не заслуживающих доверия лиц. В опросе участвовало более ста человек. Как пишет Times, среди признаков честных людей называли круглое лицо, маленький нос и отсутствие растительности на лице. Лица с четкой линией челюсти и широко посаженными глазами респонденты назвали не заслуживающими доверия. Telegraph более детально описывает внешность честного человека. У него должна быть более мягкая линия челюсти, более тонкие брови, глаза должны быть более круглыми и большими, нос более изящной формы, рот больше, а губы тоньше, нежели у нечестного человека. Четко очерченная форма лица и челюсти, густые брови, более «закрытые» и широко расставленные глаза, тусклый взгляд, широкая переносица, маленький рот с пухлыми губами и тусклый цвет лица - эти признаки характеризуют нечестного человека, сообщает «Newsru.com». На основе результатов исследования была проведена классификация политиков. Например, новоизбранный президент США Барак Обама относится к типажу нечестного человека - из-за формы челюсти и лица, а также из-за тонких бровей. Что касается британских политиков, то сомнение в честности вызывает лицо премьер-министра Гордона Брауна, в то время как наибольшего доверия заслуживает лицо лидера консерваторов Дэвида Кэмерона. Из российских политиков к типажу честного человека можно отнести премьер-министра России Владимира Путина.