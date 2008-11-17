Клинтон уверен, что из его супруги получится великий госсекретарь

Билл Клинтон считает, что его супруга может стать великим госсекретарем США. Об этом он заявил в воскресенье в Кувейте, куда прилетел для выступления на экономической конференции. «После первичных выборов Хиллари много сделала для избрания Обамы, - сказал Билл Клинтон, - и мы очень рады, что он победил», сообщает «Эхо Москвы». Как сообщал ForUm, сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон рассматривается в качестве претендентки в госсекретари в администрации нового президента США. Имя бывшей «первой леди» и соперницы Обамы по избирательной кампании фигурирует в списке кандидатур на этот пост, подтвердили двое представителей Демократической партии страны, говоривших на условии сохранения анонимности. Пока Хиллари Клинтон не подтвердила и не опровергла эту информацию.