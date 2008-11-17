Наоми Кэмпбелл покрестят в православной церкви

Супермодель Наоми Кэмпбелл и российский бизнесмен Владислав Доронин уже заказали кольца для грядущей свадебной церемонии, РИА „Новости” со ссылкой на «Эхо Москвы». Миссию по изготовлению украшений 46-летний Доронин поручил российским ювелирам. Один из сотрудников известного российского ювелирного дома рассказал, что они уже несколько месяцев работают над заказом Доронина. Кольца предполагается изготовить в русском стиле, из белого и розового золота, и инструктировать редкими бриллиантами. Супермодель и бизнесмен познакомились на вечеринке в честь дня рождения мисс Кэмпбелл, организованной модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана в Каннах. Не так давно фотомодель дала интервью Daily Mail, в котором рассказал об отношениях с Владиславом Дорониным. "Он замечательный человек! - говорит Наоми о Доронине. - Очень особенный! Благодарю Бога за это. Думаю, раньше для меня было не время заводить ребенка. Но сейчас, по крайней мере, я не могу пожаловаться на мужчину! Он действительно прекрасен! Он - Мужчина! И он - джентльмен. Он смотрит на меня, и видит Наоми, а не то, что я делаю, не супермодель, а меня!". Также СМИ сообщают, что ради своего будущего мужа Наоми Кэмпбелл собирается сменить вероисповедание и принять крещение в православной церкви.