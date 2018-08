10 самых прибыльных лиц года по версии Forbes

Популярное бизнес-здание Forbes традиционно составило список самых прибыльных и «ценных» лиц минувшего года. Рейтинг был составлен на основе количества опубликованных за год снимков с каждой знаменитостью на обложках топовых американских изданий – таких, как People, Star, US Weekly, In Touch Weekly, Life & Style и OK!. Помимо этого, стало известно, кто помогает изданиям поднимать тираж и лицо какой знаменитости «продается» лучше всего. 10. Оуэн Уилсон (Owen Wilson) Как и Хит Леджер, актер сыграл на самоубийстве. Издания с его лицом на обложке продавались с бешеной скоростью, так как Америке было интересно знать, по какой причине очаровательный и успешный актер пытался покончить с собой. 9. Хейди Монтаж (Heidi Montag) Несмотря на отвращение американцев к ее персоне, журналы с ее лицом на обложке успешно продаются. Возможно, Хейди сама скупает эти издания. 8. Шило Джоли-Питт (Shiloh Jolie Pitt) Первая родная дочь Джоли и Питта – золотая жила для американских изданий, которые с радостью помещают на свои обложки фото очаровательной малышки. Несмотря на привлекательность, Шило все же пришлось уступить в популярности дочери Тома Круза и Кэти Холмс, которая расположилась на седьмом месте в списке. 7. Сури Круз (Suri Cruise) Несмотря на то, что ей пока нечего сказать, она является высококлассным мастером по продажам журналов. Сури удается обойти даже своих звездных родителей, которые не так интересны прессе и читателям, как эта маленькая брюнетка. 6. Джессика Симпсон (Jessica Simpson) В этом году Джессика вошла в этот список благодаря роману с Тони Ромо (Tony Romo). Историю их любви и отношений хотели узнать многие американские читатели, а журналы пользовались этим и публиковали нелепые слухи об их романе. 5. Николь Ричи (Nicole Richie) Ее нельзя назвать королевой таблоидов, так как она стала интересовать американцев лишь после рождения своего первого ребенка. Естественно, ведь людям всегда интересно, как скандальные «плохие» девочки находят себя в роли матери и любящей супруги. 4. Джейми Линн-Спирс (Jamie Lynn Spears) Ее персона не интересовала читателей, пока в декабре 2007 года она не подтвердила слухи о своей беременности в 16 лет. Пять выпусков журналов с ее лицом на обложке молниеносно распродались, сделав из юной мамы одну из самых популярных звезд этого года. 3. Хит Леджер (Heath Ledger) Его трагическая и загадочная смерть принесла немало прибыли владельцам популярных изданий. Читателей интересовало много вопросов о жизни и смерти покойного актера, что и приводило их в газетные киоски, где они покупали новые выпуски журналов с его фотографией на обложке. 2. Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) За минувший год Дженнифер, как никогда, часто появлялась на обложках. Иногда причиной тому становились скандальные романы, иногда – слухи о беременности и о замороженных яйцеклетках. Одинокие и несчастные женщины, также как и трагические смерти знаменитых людей, всегда интересуют читателей. 1. Анжелина Джоли (Angelina Jolie) Королевой таблоидов в этом году стала непревзойденная Анжелина Джоли. Она украсила более 30 обложек, уступив первое место скандальной Бритни Спирс, которую исключили из этого списка. Приятным остается тот факт, что Джоли интересует читателей, несмотря на то, что в ее жизни нет ничего скандального – лишь Брэд, дети, благотворительность и кино.