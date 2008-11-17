Шведский принц любит отдыхать один

Королевский дворец не опровергает и не подтверждает информацию, тем не менее, пару уже давно не видели вместе. На острове Маврикий в Индийском океане принц также отдыхал один. Слухи о прекращении отношений между шведским принцем Карлом Филипом и работницей рекламного агентства Эммой Пернальд появились около двух месяцев назад. Влюбленные, которые встречаются уже около десяти лет, перестали попадаться фотографам вместе. А добрые анонимные источники стали регулярно подкидывать в СМИ пикантные детали личной жизни принца. Так, после посещения им одного из клубов Стокгольма, кто-то тут же доложил, что Карла Филипа видели танцующим с неизвестной брюнеткой. Эмма отреагировала молниеносно: "Это наша общая подруга". Больше девушка принца не стала говорить ничего. Но шведы уверены, что каникулы на Маврикии, куда принц отправился один, говорят сами за себя.