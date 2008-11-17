Принц Чарльз будет болтливым монархом

Друг и биограф принца Чарльза, Джонатан Димблби, заявил, что после восхождения на престол Чарльз не станет соблюдать традиционную для британских монархов молчаливость. Об этом пишет газета The Daily Telegraph. По словам Димблби, если Чарльзу доведется унаследовать трон от своей матери Елизаветы II, он продолжит выступать с публичными заявлениями по различным важным вопросам. Для сравнения, Елизавета II ограничивается регулярными закрытыми совещаниями с премьер-министром и ежегодными рождественскими обращениями к нации. При этом многие жители Великобритании считают, что стране нужен более активный монарх, пишет forUm. Всплеск интереса СМИ к возможной будущей деятельности принца Чарльза на престоле связан с недавним юбилеем принца. 14 ноября престолонаследнику исполнилось 60 лет. Елизавета II, которая является королевой Великобритании с 1952 года, в 2008 году отпраздновала свое 82-летие.