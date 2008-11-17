Балоге сделали операцию на сердце?

По данным источника интернет-издания gazeta.ua, в минувшую субботу в столичной клинической больнице «Феофания» главе президентского Секретариата сделали сложную операцию на сердце. Операция была длительной, что, по мнению специалистов, может свидетельствовать о коронарном шунтировании. Учитывая, что в «Феофании» работают одни из лучших специалистов в Украине, за жизнь и здоровье Виктора Ивановича Балоги можно не опасаться. Впрочем, в самой президентской канцелярии опровергли даже сам факт операции. - Виктор Балога находится на работе каждый день, с восьми утра до девяти вечера, - рассказала «Комсомолке» руководитель главной службы информационной политики СП Лариса Мудрак. Не в пользу слуха говорит и тот факт, что накануне предполагаемой операции Виктор Балога дал интервью одному из центральных украинских телеканалов.