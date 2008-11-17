Тимошенко сделает из острова Змеиный остров Кипр

Кабмин предлагает создать на острове Змеиный свободную экономическую зону. Соответствующий законопроект утвердило правительство Украины, теперь его должен одобрить парламент. По мнению чиновников, это поможет развить туристическую сферу и активизировать сельскохозяйственную деятельность на острове, пишет «Дело». По расчетам правительства, создание свободной экономической зоны позволит за десять лет привлечь около четырех миллионов евро инвестиций и создать около 70 рабочих мест. Напомним, что статус острова Змеиный, расположенного в нескольких десятках километров от побережья Одесской области, является предметом спора между Украиной и Румынией. Бухарест утверждает, что Змеиный является не островом, а «скалой, непригодной для проживания».