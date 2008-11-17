ТОП-10 футбольных богачей мира

Влиятельное американское издание "The Forbes" опубликовало рейтинг наиболее богатых людей в мире футбола. На вершине рейтинга находится владелец российской "Кубани" Олег Дерипаска с состоянием в $28 млрд. Второе место занимает Роман Абрамович – владелец английского "Челси" с состоянием в $23,5 млрд. На третьем месте Лакшми Миттал - "Куинс Парк Рейнджерс" (Великобритания). Его состояние оценивают в $20,5 млрд. Четвертое место рейтинга занимает владелец испанского "Депортиво" Аманио Ортега с состоянием $20,2 млрд. Замыкает первую пятерку рейтинга Пол Аллен - "Seattle Sounders" (США), состояние которого оценивают в $17,0 млрд. На шестой позиции – владелец французского "Ренн" Франсуа Пино с состоянием в $16,9 млрд. Седьмое место досталось Сильвио Берлускони - "Милан" (Италия). Его состояние составляет $9,4 млрд. На восьмой ступени владелец английского "Арсенала" Алишер Усманов с состоянием в $9,3 млрд. Девятое место занял Филип Аншутц - "L.A. Galaxy", "Houston Dynamo", "Hammarby" (США), состояние которого оценивают в $8,0 млрд. Замыкает десятку киприот Джон Фредриксен ($8 млрд.) с норвежской "Валеренгой".