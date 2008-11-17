Дочери Обамы получат щенка через пару месяцев

Избранный президент США Барак Обама подарит своим дочерям щенка только после того, как семья завершит переезд в свою новую резиденцию - Белый дом. Таким образом, дети увидят своего нового питомца не раньше 20 января. Жена Барака - Мишель отметила, что нецелесообразно заводить собаку в разгар переезда на новое место жительства. Она также указала на то, что девочки Малия и Саша знали о такой договоренности и не обидятся на решение отца отложить этот шаг Напомним, что Обама, выступая с торжественной речью сразу после своего избрания президентом, пообещал подарить своим дочкам щенка, а также добавил, что пес непременно переедет с семьей в их новую резиденцию. Отметим также, что семья будущего президента США столкнулась с серьезными трудностями в ходе выбора питомца, так 10-летняя Малия страдает аллергией на собачью шерсть. Узнав об этом, группа перуанцев предложила будущему главе государства взять в Белый Дом щенка перуанской лысой собаки по имени Ирс. Обама, в свою очередь, рассказал, что семья получает большое количество предложений относительно породы будущего щенка и тщательно просматривает все варианты.