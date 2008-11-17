Британский министр раздал инструкцию по общению с самим собой

Член кабинета министров Великобритании Лайэм Бирн в записке на 11 страницах подробно рассказал своим подчиненным, как с собой обращаться - в частности, в какое время дня подавать кофе, а когда суп. Руководство по пользованию собой 38-летнего Бирна могло бы дать фору райдеру самой капризной поп-звезды. Например, в руководстве говорится: «Кофе/ланч. Я люблю кофе. Мне нравится пить капуччино, когда я прихожу на работу, эспрессо в три часа дня и суп в 12:30-13:00 часов». Как далее написал в служебной записке Бирн, его кабинет должен быть убран до того, как он появится на работе. Также все в кабинете должно быть в идеальном порядке – от мебели до бумаг. «Если я увижу какой-нибудь предмет недопустимого качества, вина ляжет на вас», - предупреждает министр в записке. Бирн также потребовал от подчиненных, чтобы они докладывали ему только то, что сами могли бы объяснить в течение 60 секунд, пишет The Telegraph. Министр также в руководстве по самому себе просит, чтобы подчиненные не обижались, если он попросит их зайти позже, в случае когда он занят размышлением над важными вопросами. Бирн самокритично констатирует, что он иногда не совсем ясно говорит и не очень разборчиво пишет, сообщает «Newsru.com». В руководстве также написано, что связаться с политиком иногда не так просто. Лучше всего сделать это по смартфону BlackBerry. «Если дело не срочное, - пишет в записке политик, - можно отправить факс домой или в офис». Однако, как предупреждает Бирн, не стоит рассчитывать, что он будет читать смс-ки или электронную почту. Лайэм Бирн занял должность координатора работы подразделений правительства в октябре 2008 года. Как заметил в связи с публикацией руководства член парламента Филипп Дэйвис, это не руководство для госслужащих, а инструкция для рабов. Очевидно, для министра Бирна гораздо важнее получать вовремя свой капуччино или суп, чем заниматься проблемами управления страной. Накануне вечером представитель Бирна заявил, что руководство было написано еще в 2006 году, когда он работал в министерстве внутренних дел. Как отметил пресс-секретарь, с тех пор министр стал более гибким. Теперь он иногда ест суп даже в полвторого. После публикации скандальной служебной записки сам Бирн написал в своем блоге, что он вручил своему штату инструкцию, чтобы они «подготовились к шоку, который вызовет новый министр-трудоголик и его большой список недостатков и слабостей».