Главу МИД Польши обвинили в расизме из-за шутки об Обаме

Оппозиционная польская партия Право и справедливость (PIS) обвинила министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в расизме, после того как глава МИДа пошутил о новоизбранном президенте США Бараке Обаме. Как пишет польские СМИ, в воскресенье, 16 ноября руководитель фракции PIS в Сейме предложил привлечения к судебной ответственности Сикорского. По данным польской газеты Dziennik, в частности, речь идет о шутке, которую глава польского МИД якобы рассказывал в кулуарах министерства. ”Знаете ли вы, что Барак Обама имеет польские корни? Его дедушка съел польского миссионера”, - сказал Сикорский, который позже объяснял, что только цитировал эту шутку. При этом представитель Бюро национальной безопасности подтвердил, что слышал эти высказывания министра, и заявил о готовности быть свидетелем в суде. Между тем в понедельник, 17 ноября, лидер другой оппозиционно партии Союз левых демократов (SLD), также представленной в польском Сейме, заявил, что слышал эту же шутку от лидера PIS Ярослава Качинского, брата президента Польши Леха Качинского. Как отмечают польские издания, расистский скандал возник после того, как на прошлой неделе представитель PIS Артур Гурский с трибуны Сейма, в частности, заявил, что избрание Барака Обамы станет "концом цивилизации белого человека". Представители Социал-демократической партии подали представление в прокуратуру за ”расистские” высказывания Гурского, которые порочат органы власти Польши. В случае, если вина депутата будет доказана, ему угрожает три года тюрьмы. Напомним, 7 ноября премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время пресс-конференции в Москве "сделал комплимент" в адрес Обамы: "Он (Обама) молодой, красивый и хорошо загорелый". Эта фраза была сразу неоднозначно понята и передана представителями международных СМИ. Слова премьера в адрес избранного президента США, вызвали в Италии крупную полемику. В частности, с критикой Берлускони выступила первая леди Франции, певица итальянского происхождения Карла Бруни-Саркози.