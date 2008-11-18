Тимошенко рисуют большие уши

Василий Вознюк — тот самый карикатурист, который запечатлевает во времени лица гостей ведущего Савика Шустера – рассказал, что сложнее всего рисовать женщин: «они чрезвычайно остро на шаржи реагируют». Художник признался, что боится рисовать Анну Герман. «Она очень красивая и ровно столько же требовательна и критична, поэтому всегда с замиранием жду ее реакции. Когда она улыбается, то мне сразу легчает», - рассказал Вознюк. Художник поведал о «неприятнейшем случае, который произошел с Натальей Витренко». «Дело в том, что я рисую политиков по ходу того, что они говорят в эфире. Однажды, когда Наталья Михайловна рьяно говорила о продажных чиновниках и вовсю пыталась защитить от них страну, я на своем рисунке попытался изобразить, как она с ними борется. Перед тем как вручать шаржи политикам, Савик Шустер подходит ко мне за комментариями. В тот злополучный для меня день он был настолько задерган редакторами, что не успел этого сделать. В результате, когда на рисунок направили телекамеры, он впервые увидел его и после непродолжительной паузы объявил: «А вот здесь Наталья Витренко… продает Украину за рубль двадцать». Идет прямой эфир, Наталья Михайловна начинает кричать не своим голосом, обзывая «убогого художника». Я хотел пойти перед нею извиниться, но когда услышал ряд «лестных» эпитетов в свой адрес, то передумал», - рассказал Вознюк. По его словам, многие политике не терпят шаржи и рвут сразу после программы. «Извините, фамилий называть не буду. Могу сказать, что не в восторге Ющенко, а Тимошенко не нравится, когда ей рисуют большие уши. Хотя мои рисунки по сравнению с деятельностью многих политиков вообще безобидное мяуканье кошки в подворотне», - поведал художник.