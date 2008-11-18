Буша-старшего не взлюбили студенты

Джорджа Буша-старшего освистали студенты в Университете Канзаса. Экс-президент выступал перед университетской аудиторией по случаю вручения ему Премии Роберта Доула за достижения в службе государству. Перед получением награды Буш отвечал на вопросы ведущего, а также студентов, которым присуждена стипендия Роберта Доула за успехи в общественной работе. В частности, экс-президент рассказал, какой совет он мог бы дать Бараку Обаме - победителю недавних президентских выборов. «Мой совет был бы таков, - сказал Буш. - Делайте, что считаете нужным и пытайтесь убедить американский народ в своей правоте. Если с каким-то законопроектом вы попадаете в тупик, измените курс и продолжайте игру». Это одна из ремарок бывшего главы государства, вызвавших крики в аудитории. Всего выступление Буша прерывали три раза, охране пришлось вывести из зала шестерых нарушителей порядка, сообщает «Лента.ру». В общей сложности на выступление Буша пришли около 2 тысяч зрителей. Премия, носящая имя Роберта (Боба) Доула, бывшего сенатора-республиканца и кандидата в президенты, вручается в Университете Канзаса ежегодно. Фонд премии составляет 25 тысяч долларов.