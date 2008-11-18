Депутат застрелил свою жену , потом себя!

Во Франции депутат национального парламента застрелил свою подругу, после чего покончил с собой. Трагедия произошла накануне в г.Тьонвиль (департамент Мозель) на востоке Франции. По данным полиции, 65-летний Жан-Мари Деманж во время инцидента находился в доме своей подруги, 43-летней разведенной женщины по имени Карин. Между ними произошла ссора, во время которой парламентарий выстрелил женщине в голову из автоматического пистолета. После этого он пустил себе пулю в висок, сообщает «УНИАН». Детали отношений, которые связывали депутата и убитую им женщину, следствию пока не известны. Деманж являлся членом правящей партии президента Франции Николя Саркози «Союз в поддержку народного движения» (UMP).