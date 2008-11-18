Медики хотят помочь Луценко и его зеленым человечкам

Медики с сочувствием относятся к заявлению Министра внутренних дел о причастности бизнесмена Дмитрия Фирташа, РосУкрЭнерго , и Национального форума профсоюзов Украины к каким-либо атакам на здания Федерации профсоюзов Украины и готовы предоставить ему всяческую, в том числе, неотложную помощь. Об этом говорится в заявлении Всеукраинского профсоюза работников отрасли охраны здоровья, который входит в Национальный форум профсоюзов Украины, заявившего о проведении сегодня всеукраинской предупредительной акции протеста. Ролики с призывами принять участие в этой акции раннее транслировали украинские каналы. «Нас сначала удивило заявление министра внутренних дел о том, что наша предупредительная акция имеет отношение к поставкам газа в Украину, – говорится в заявлении, подписанной председателем профсоюза медиков Виолой Чичиной, – но узнав из уст министра о якобы планируемом нами захвате зданий ФПУ и о найденном у штурмовавших здания бизнес плана на 3 млн долларов, мы прониклись к Юрию Луценку профессиональным сочувствием и состраданием». Руководствуясь исключительно гуманными побуждениями, мы предлагаем помощь в борьбе с любыми злыми силами, волнующими министра внутренних дел, - заявляет профсоюз медиков. В частности, подчеркивают работники медицинской отрасли, что «кроме борьбы с «профсоюзными газотрейдерами» они имеют «большой опыт помощи людям, борющимся с нашествием марсиан, демонов и зеленых человечков». МВД связало акцию протеста с конфликтами, которые, по версии правоохранительных органов якобы происходили в региональных помещениях ФПУ. Как заявил Луценко, МВД было готово к подобным акциям, поскольку «в течение последних двух недель активизировал информационную кампанию так называемый Национальный форум профсоюзов, из заявлений которого можно было предположить о планах проведения подобных акций». По мнению Юрия Луценко, организаторами акции по захвату офисов ФПУ стали силы, недовольные тем, что правительство достигло договоренностей об исключении посредников при поставках газа из России. В частности, Луценко считает, что к этим акциям причастны владельцы компании "РосУкрЭнерго", которая ранее была посредником при поставках газа.