Яценюку начали посвещать песни!

Лобода специально для А. Яценюка и всей Верховной Раде посвятила свою песню «За что?», чем страшно развеселила всех присутствующих. В день снятия с поста спикера украинского парламента Арсения Яценюка в прямом эфире программы «Шустер Лайв» , за круглым столом собрались обсудить горячую тему дня представители разных сфер бизнеса Н.Шуфрич, О.Билозир, В.Арфуш, Мустафа и лауреат премии «Национальный Олимп» Светлана Лобода. Своим эпатажным появлением, певица сразу разрядила накалившуюся атмосферу в студии, подарив главному зачинщику беседы Савику Шустеру именную футболку ФМ с надписью «Шустер номер 1», расплывшись в улыбке Савик пригласил артистку за стол и сходу задал вопрос, как Светлана относится к теперешней ситуации в стране и мире, на что она ответила : «Как сказал великий профессор Преображенский – люди не читайте газеты, особенно перед едой ». В конце программы Лобода специально для А. Яценюка и всей Верховной Раде посвятила свою песню «За что?», чем страшно развеселила всех присутствующих.