Обама завел видеоблог на YouTube

Традиционное еженедельное радиообращение к гражданам США избранного президента Барака Обамы до вступления в должность впервые записано на видео и доступно в сети интернет. Команда Обамы и его сайт Changes.gov, посвященный действиям и планам его администрации, таким образом представляют программу нового президента и в его блоге на крупнейшем видеосервисе. Сотрудники пресс-службы Обамы заявили, что он продолжит записывать видеообращения и размещать их на YouTube и после вступления в должность 20 января 2009 года. Кампания Обамы характеризировалась множеством новшеств в ходе информационной борьбы, связанных с использованием сети интернет, что стало одним из решающих факторов его победы в выборах. К примеру, он объявил, что сообщит о выборе кандидата в вице-президенты при помощи рассылки по e-mail и SMS. Однако журналисты узнали имя напарника Обамы раньше, чем он успел оповестить избирателей. Напомним также, свой видеоблог на сайте Кремля успешно ведет президент России Дмитрий Медведев.