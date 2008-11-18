Литовским спикером стал телефонный террорист

Парламент Литвы выбрал своим новым спикером популярного телеведущего, который раньше был осужден за телефонный терроризм - ложный звонок о заложенной в гостинице бомбе. Новый парламент, избранный в прошлом месяце, состоит, в основном, из право-центристской оппозиции, которая победила коалицию социал-демократов. Кандидатуру Арунаса Валинскаса поддержали 79 членов сейма, 58 высказались против. Всего в сейме 141 человек. Это уже второе голосование, в ходе первого ему не удалось набрать необходимого большинства, сообщает «Газета.ру». Спикер парламента - вторая фигура в стране по литовским законам. Именно он исполняет обязанности президента в случае смерти главы государства или его отставки по тем или иным причинам.