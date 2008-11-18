Дети русских олигархов не любят американские вузы

Число россиян, стремящихся учиться в США, с каждым годом падает, считает Ирина Абанкина, замгендиректора Института развития образования Государственного университета Высшей школы экономики. Связано это не только с растущей стоимостью образования в США и усложнением визового режима между двумя странами, но и с демографическим фактором. Так, в этом году "последний звонок" прозвенит лишь для 830-870 тыс. российских школьников, в то время как пять лет назад было порядка 1,3 млн. выпускников, пишет российская газета "Ведомости". Сегодня на первом месте среди стран, где предпочитают получать образование россияне, - Великобритания, хотя Германия и Голландия в последние годы специально создавали англоязычные курсы, чтобы преодолеть языковой барьер для иностранных студентов. Кроме того, все большее число российских выпускников сегодня предпочитают российские вузы, учитывая, что российские работодатели не спешат отдавать предпочтение иностранным дипломам, заключает она. В минувшем (2007-2008) учебном году число студентов-иностранцев, прибывших получать высшее образование в США, выросло на рекордные 7% по сравнении с предыдущим годом и достигло 623 805 человек. Для сравнения: в 2006-2007 учебном году рост составил 3%. И численность иностранных студентов превысила прежний рекорд (2002-2003 учебный год) на 6% (586 323), сообщил американский Институт международного образования (IIE). В частности, самым популярным штатом для иностранных студентов оказалась Калифорния, самым популярным городом для обучения - Нью-Йорк, а самым востребованным направлением бизнес-образование. По новым данным, в прошлом году в США большинство студентов прибыло из Индии (94 563 человек, на 13% больше, чем годом ранее), чуть менее из Китая (81 127, +20%), на третьем месте - Южная Корея (69 124, +11%), на четвертом - Япония (33 974, -4%). Единственной неазиатской страной, вошедшей в "пятерку", стала Канада (29 051, с 3% ростом). В первую десятку стран, чьи студенты приехали на обучение в США, вошли Тайвань, Мексика, Турция, Саудовская Аравия и Таиланд. Германия на 12-м месте, Великобритания — на 14, Франция — на 18. Ни Россия, ни какая бы то ни было другая бывшая советская республика, не вошли в первую двадцатку. При этом лидерами по снижению числа студентов стали Новая Зеландия (-17%), Океания (- 16%) и Австралия (-10%).