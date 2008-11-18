Карла Бруни - Саркози продает сумки по 100 евро

Парижский бутик Сolette в рамках благотворительной акции продает сумочки, носящие имя первой леди Франции, при помощи которых Карла Бруни-Саркози планирует создать новые рабочие места в Южно-Африканской республике. Джутовая сумочка цветов южноафриканского флага поступила в продажу 1 ноября. Товар, попавший на прилавок Colette прямо из ЮАР, стоит ровно 100 евро. Новинка пока не вызвала ажиотажа - за две недели французы выкупили лишь 20 сумочек. Сейчас на интернет-витрине магазина напротив «сумочки Карлы» (sac Carla) красуется надпись: «распродано», однако поставки ожидаются в ближайшее время. Всего Colette планирует продать 420 номерных сумок, сообщает РИА «Новости». Сама Карла Бруни впервые увидела эту сумочку в провинции Южно-Африканской республики во время своей первой поездки в страну в феврале этого года, где она сопровождала Николя Саркози. Сумочку ей подарили местные модельеры, а представители неправительственной организации Township Partners подсказали идею заняться благотворительностью. Как сообщают французские СМИ, они предложили продавать такие сумочки во Франции, а на вырученные деньги создать небольшое предприятие, где трудились бы на постоянной основе десять человек.