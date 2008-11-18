Не смотря на общих друзей, Колесников Луценко на дух не переносит

Нардеп-"регионал" Борис Колесников планирует обратиться в Европейский суд по правам человека с целью доказать фальсификацию своего уголовного дела в 2005 году. По его словам, оно было сфальсифицировано главой МВД Юрием Луценко и другими высокопоставленными чиновниками. На вопрос о том, намерен ли он привлечь Луценко к ответственности, Колесников ответил: «Я же не прокурор, чтобы привлекать к ответственности. Сейчас идет суд над Борисом Пенчуком (утверждавшим сначала о вымогательстве акций "Белого лебедя" со стороны Колесникова, а потом – о фабрикации уголовного дела со стороны Луценко – ред.). Если он забудет сказать в судебном заседании, что Юрий Луценко с группой высокопоставленных чинов из МВД принудили его оболгать меня, я сделаю это сам». "Если я не смогу доказать виновность Геннадия Москаля, Виктора Шокина и Юрия Луценко в организации акции по отъему имущества и уничтожению крепких бизнесменов юго-востока, а также политических конкурентов (да-да, их интересовала не только моя персона!), я сделаю это в Страсбурге в Европейском суде", - сказал Колесников. Депутат сказал, что уже консультировался по этому вопросу со своим соратником по фракции Сергеем Головатым.