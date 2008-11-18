Жена президента ходила в платье из шоколада

В Париже открылся 14-й ежегодный Салон шоколада. Это крупнейший в мире фестиваль какао-изделий. Он длится неделю. Почетными гостями являются компании из Швейцарии и Италии. В этих странах давние традиции изготовления шоколада. Свои сорта и изделия на Салоне представят 140 компаний. Традиционно на открытии проводится показ платьев из шоколада. Как правило, моделями выступают знаменитости. В 1996 году на подиум вышла Карла Бруни, в настоящее время жена президента Франции Николя Саркози. В дни Салона состоится конкурс среди кондитеров за звание ”Международного мастера шоколада”. Победитель будет представлять Францию на мировом уровне. На протяжении фестиваля посетителей ждут лекции о сладостях, дегустация редких сортов и тому подобное. Ежегодно на Салоне съедают 100 т шоколада. 7–9 ноября фестиваль поедет в Нью-Йорк, а в конце месяца — в Москву. В январе он откроется в Токио, а в первом полугодии следующего года побывает в Шанхае. Весной Салон шоколада пройдет в Мадриде.