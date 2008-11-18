Клинтон согласилась стать госсекретарем США

Новоизбранный президент Соединенных Штатов продолжает формирование новой администрации. Одним из ключевых постов, волнующих экспертов и аналитиков, остается пост госсекретаря США. Как сообщают британские СМИ со ссылкой на источник, свое согласие занять этот пост уже дала бывшая первая леди Хиллари Клинтон, передает Би-би-си. Подтверждает это и тот факт, что в начале этой недели Барак Обама начал проверку финансовой деятельности Билла Клинтона во избежание возможного конфликта интересов. По мнению близких к Демократической партии источников, инициированная Б.Обамой проверка финансов Б.Клинтона также свидетельствует в пользу возможного назначения его супруги госсекретарем. Вплоть до недавнего времени в списке возможных кандидатов на пост главы Госдепа также назывались сенатор-демократ Джон Керри, сенатор-республиканец Ричард Лугар, бывший постоянный представитель США при ООН Ричард Холбрук, губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, сенатор-республиканец Чак Хэгел, сенатор-демократ Кристофер Додд и ряд других фигур. Однако аналитики говорят, что в конечном итоге темнокожий президент сделает свой выбор в пользу Хиллари Клинтон. По словам экспертов, ее назначение на этот пост, несомненно, пойдет на пользу стране. Во-первых, эта женщина имеет огромный внешнеполитический опыт. В качестве первой леди и сенатора она посетила 82 страны. Есть в таком назначении и другая выгода: предоставив Х.Клинтон эту должность, Б.Обама предстанет перед всем миром как уверенный лидер, который не боится окружать себя сильными людьми. Более того, Барак Обама займет пост главы государства не в самое легкое для страны время: США ведут две войны и пытаются выкарабкаться из экономической рецессии. По словам экспертов, в случае назначения бывшей первой леди на пост госсекретаря США Б.Обама сможет вплотную заняться экономическими вопросами, пока Х.Клинтон будет решать внешнеполитические проблемы. Однако далеко не все так идеально, добавляют специалисты. В этом назначении присутствует и огромное количество минусов. Между президентом и госсекретарем можеть встать ряд принципиальных противоречий. Достаточно напомнить, что Х.Клинтон высказывалась за войну в Ираке и против прямых переговоров с Ираном, а Барак Обама, наоборот, выступал за мирное урегулирование конфликта.