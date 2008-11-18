Жена Уго Чавеса пошла в мэры

Бывшая жена президента Венесуэлы, 43-летняя Марисабель Родригес будет баллотироваться на пост мэра четвертого по величине города Венесуэлы, Баркисимето, в 270 км от Каракаса. Родригес будет выступать при поддержке левой независимой партии Podemos. На выборах в следующее воскресенье будут избраны 22 губернатора, 328 мэров и 233 депутата местных парламентов. Выборы окажутся серьезнейшим испытанием для теряющего популярность президента. С момента развода в 2002 году и начала борьбы между супругами за дочь Розинес венесуэльцы с интересом наблюдают за их раздором. Родригес познакомилась с Чавесом в 1996 году, и они поженились на следующий год, когда их дочери было два месяца. Они разошлись в 2002 году. Родригес вышла замуж за теннисного тренера через несколько месяцев после развода с президентом Венесуэлы в 2007 году. С тех пор они не разговаривают друг с другом, но их супружеские разбирательства получили публичную огласку. Родригес, журналистка, предположительно, получила в этом году угрозы расправы, и сторонники Чавеса заявили, что деятели оппозиции хотели убить ее с целью дестабилизации режима в Венесуэле. Представители оппозиции отвергают эти обвинения. Результаты выборов, на которых Родригес выступит против кандидатов от социалистической партии и главной официальной оппозиционной партии, станут проверкой на популярность для Чавеса. По результатам одного из опросов, 82% заявили, что не согласны с политикой Чавеса по вопросам безопасности и борьбы с преступностью. 60% оказались против разрыва связей Венесуэлы с Соединенными Штатами.