Команду Обамы сравнили с политиками из Донецка

Большинство представителей администрации нового Президента США Барака Обамы будут из Чикаго, которое очень похоже на Донецк. Такое мнение в интервью газете «День» высказал американский политолог Брюс Джексон. По его словам, между окружением Обамы и политиками из Донецка, много общего. «Чикаго чем-то похож на Донецк. Чикагские парни являются жесткими и серьезно относятся к бизнесу. Они знают профсоюзы и сотрудничают с ними. Тоже хорошо работают с округами и являются очень хорошими политиками. Они очень дисциплинированы, молчаливы, ведут себя спокойно и уверенно. Они не романтики относительно мира», - поделился своими мыслями американский политолог. По мнению политолога, большинство людей в окружении Обамы составят уроженцы Чикаго. «Чикагские политики имеют самую усовершенствованную политическую культуру. И я думаю, что половину мест в администрации займут люди с Запада, и они будут неизвестны международным масс-медиа. Несомненно, что в администрацию попадет от пяти до семи людей из Института Брукингза. Но подавляющее большинство придет из Чикаго, а не из Вашингтона», – заявил Брюс Джексон. Напомним, в 1991 году после окончания Гарварда Обама поселился в Чикаго. Преподавал в школе права местного университета, был сенатором от Чикаго.