Порошенко пересядет с «Мерседеса» на отечественное авто

Национальный банк Украины может пойти на ужесточение требований по формированию банками резервов под потребительские кредиты в контексте борьбы за улучшение ситуации с внешнеторговым балансом, сообщил глава Совета НБУ Петр Порошенко. «Безусловно, Нацбанк будет на это реагировать, поскольку надежность возврата таких кредитов является меньшей. И Нацбанк будет требовать повышенного уровня резервирования под подобные кредиты», - сказал он журналистам во вторник. По словам главы Совета НБУ, значительный дефицит внешней торговли все еще сохраняется, а наблюдаемое сокращение импорта происходит за счет уменьшения поставок в страну сырья и оборудования, сообщает «Интерфакс-Украина». «Мы не видим никакого сокращения потребительского импорта», - подчеркнул Порошенко. В связи с этим, глава Совета НБУ отметил, что украинские чиновники должны приобретать украинские товары и, в частности, автомобили. При этом, он также заявил, что он сам может со временем перейти на использование произведенных в Украине автомобилей: государство должно создать экономический стимул для покупки автомобилей украинского производства за счет пошлин и кредитной поддержки. «Украинский автопром выпускает достаточное количество приемлемых машин... Импортные машины должны быть дороже. Если ты хочешь ездить на импортной машине, приготовься к тому, чтобы платить большую цену», - отметил Порошенко. По его словам, сохранение высокого уровня импортных потребительских товаров, в том числе, за счет кредитования, негативно сказывается на курсе гривни. «Разогреваются полупанические настроения - покупай сейчас потому, что потом оно будет дороже. Это просто уничтожает отечественное производство. Курс не может на это не отреагировать», - сказал глава Совета НБУ. По его мнению, приоритет в кредитной политике банков должен отдаваться промышленным предприятиям, тогда как кредитование приобретения потребительских импортных товаров должно проводиться по остаточному принципу. В связи с этим Порошенко отметил, что украинские компании не имеют возможности привлекать кредиты на внешнем рынке и испытывают нехватку ресурсов на внутреннем рынке: сохранение этой проблемы приведет к сокращению поступлений в госбюджет и росту безработицы. Глава Совета НБУ также отметил, что Нацбанк должен поддерживать рефинансированием именно банки, кредитующие украинских производителей. В то же время, по его словам, власти должны продолжить работу над восстановлением доверия между клиентами банков и банковской системой. «Нацбанк с комбанками выработает четкий прозрачный механизм долгосрочного кредитования реальной экономики: промышленных и инфраструктурных проектов», - сказал Порошенко. При этом он подчеркнул, что при решении вопроса рефинансирования банков неприемлемым является лоббирование интересов конкретных банков и предприятий.