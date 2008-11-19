Берлускони поиздевался над Меркель и крикнул "Ку-ку"

Глава итальянского правительства продолжает шутить в своем духе. Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони вчера, 18 ноября, на саммите в Триесте подшутил над канцлером Германии Ангелой Меркель. По информации «The Times» и свидетельствам очевидцев, Берлускони выскочил из-за фонарного столба за спиной шедшей от автомобиля к входу в здание Меркель и закричал «Ку-ку!», сообщает «Lenta.ru». Меркель удивилась, а увидев Берлускони, воскликнула «Сильвио!». На видеозаписи, сделанной свидетелями шутки премьера, видно, как Меркель и Берлускони обнимаются возле постамента памятника, за которым прятался глава итальянского правительства. Стоит отметить, Берлускони известен своими неполиткорректными высказываниями. Так, однажды он пошутил, что в испанском правительстве слишком много женщин, сравнил одного из членов Бундестага с охранником в фашистcком концлагере, а после терактов 11 сентября 2001 года в США он заявил о превосходстве западной цивилизации над исламской. Несколько дней назад Берлускони отказался извиняться за другую свою шутку: премьер-министр Италии похвалил «загар» избранного президента США Барака Обамы. Между тем, оттенок кожи Обамы связан с кенийским происхождением его отца. Шутку итальянского премьера сочли расистской.