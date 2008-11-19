Бывшего премьера вызывают в суд

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен должен будет предстать перед судом по обвинению в политической клевете. К такому мнению, как сообщает «РБК-Украина» с ссылкой на Associated Press, пришли представители французского суда. Они также отметили, что де Вильпен и еще 4 человека попытались оклеветать президента Франции Николя Саркози до того, как он вступил в должность. За «соучастие в клевете» бывший премьер-министр может получить до 5 лет лишения свободы. Напомним, В июле 2007 в отношении Доминика де Вильпена было начато расследование по обвинению в «соучастии в ложном доносе» перед президентскими выборами. Ранее, в 2006 французские следователи выявили поддельный список французских чиновников, которые якобы держали счета в клиринговой компании Clearstream. В списке значилось и имя тогдашнего главы министра внутренних дел Николя Саркози. Де Вильпен отрицал все обвинения в свой адрес