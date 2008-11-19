Гусин, Каладзе и Шевченко свидетели по делу отравления Ющенко

Бывший игрок сборной Украины по футболу Андрей Гусин дал показания по уголовному делу об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко. На допрос по этому же делу следственные пригласили в Генеральную прокуратуру еще двух известных футболистов - Каху Каладзе и Андрея Шевченко, которые сейчас играют в футбольном клубе "Милан". "Да, такой факт действительно был", - сказал Гусин, однако отказался уточнить, чем вызван интерес следствия к нему, сославшись на то, что давал подписку о неразглашении. "Неразумно, конечно, все это, но что я могу сделать? Мне сказали прийти - я и пришел. Понятно, что я не вижу в этом ни логики, ни связи... Вообще куда-то не туда они поехали", - отметил футболист. Кроме того, что упомянутые футболисты в свое времени играли в ФК "Динамо" (Киев), всего трех обьеденяет знакомство с Тамазом Цинцабадзе (Томасом) - владельцем столичного автосалона по продаже машин премиум-класса и одним из участников ужина на даче бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка 5 сентября 2004 года, в ходе которого по главной версии был отравлен Ющенко. В тот день именно Цинцабадзе вел машину, в которой находились кандидат в президенты Ющенко и его доверенное лицо Давид Жвания (сейчас - депутат от НУНС). Во время ужина он, как позже рассказывал Жвания, смотрел футбол в соседней комнате. "Наверное, Гусин знает больше (о том, что интересовало следствие). Я его как-то об этом не расспрашивал. Он только сказал, что его спрашивали о футболе. Причем здесь футбол, какая связь? Я также ходил и в прокуратуру, и в службу (СБУ) - это обязанность каждого человека, но, честно говоря, допрос футболистов для меня непонятен", - сказал Цинцабадзе. Вместе с тем он подтвердил, что Шевченко, Гусин и Каладзе являются его "близкими друзьями": "Я вообще фанат футбола - у меня со всеми именитыми футболистами очень хорошие отношения. У Гусина я сына крестил, с Шевченко у меня общая фирма, а Каладзе - крестный отец моей младшей дочери".