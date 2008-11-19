Маска Обамы-хит бразильского карнавала в Рио

Карнавальная маска с изображением избранного президента США Барака Обамы может стать лидером по популярности на Карнавале 2009 года в Рио-де-Жанейро. Производители карнавальной атрибутики рассчитывают, что маска Обамы способна потеснить традиционных «лидеров» продаж карнавала в Рио-де-Жанейро - бразильского президента Лулу и «террориста номер один» Усаму Бен Ладена. Их изображения уже разошлись в этом году тиражом более 60 тысяч экземпляров. «Как мы все смогли убедиться, за Обаму хорошо голосуют. А теперь посмотрим, хорошо ли он продается», - шутит хозяйка фабрики по производству карнавальных масок Ольга Саллес. Обама на президентских выборах в США 5 ноября заручился поддержкой 338 выборщиков против 156 выборщиков, поддержавших сенатора Маккейна. По словам Саллес, заказы на шутливое изображение избранного президента США приходят не только из Рио-де-Жанейро. «Мы только что отправили пять тысяч масок в Испанию, заказы на три тысячи штук поступили из разных уголков Бразилии», - говорит она. Маски Барака Обамы продаются оптовым покупателям по цене в 1,9 бразильских реалов (83 цента), однако, по словам коммерсантов, цена для розничной продажи будет зависеть от успеха «пластикового» избранного президента США у участников карнавального шествия.