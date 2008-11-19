Боярская рассказала о детстве дочери губернатора Собчака

Лиза Боярская и Ксения Собчак родились и выросли в Санкт-Петербурге и когда-то даже были соседками. Сейчас эти две девушки настолько различаются по поведению и характеру, что их дружба кажется невероятной. Много лет назад Лиза была просто стеснительной девочкой, дочерью знаменитого актера, и не мечтала о звездной карьере. А Ксения Собчак еще не имела славы светской львицы, ходила в школу и не считалась медиафеноменом. Лиза Боярская о тех временах вспоминает с большим теплом и о Ксении Собчак образца 90-х отзывается только в положительном ключе, сообщают «Дни.ru». «Мы с ней очень хорошо дружили, это верно. Но я с Ксенией последний раз общалась, когда ей было лет 13, а мне 7. Жили с ней на одной лестничной площадке, играли вместе, когда меня оставляли у Собчаков или ее приводили к нам. Сейчас наши пути разошлись, но я считаю, что она очень образованный человек и невероятно умная и достойная девушка. В ней много правильного и хорошего, чего нет в большей части нашей молодежи. Просто это человек с прекрасным чувством юмора, который очень хорошо умеет шутить над собой. Ну имидж у нее такой!», - призналась Боярская. Интересное мнение о Ксении Собчак составила и ее бывшая одноклассница. Оказывается, «блондинка в шоколаде» лет 15 назад была совсем другой. «Мы учились с Ксюшей вместе с 7-го по 11-й класс в школе при Университете имени Герцена. Никогда бы не подумала, что эта тихоня будет заводилой на всех светских тусовках. Ксюша всегда была очень занятой девочкой. Она занималась в балетной студии при Мариинском театре и в художественной студии при Эрмитаже. Одна из ее подружек призналась мне, что Собчак мечтала стать прима-балериной. Больше всего Ксюша боялась прихода в школу отца, ведь Анатолий Александрович часто туда наведывался. Он советовался с директором школы, каким предметам Ксюше надо уделить больше внимания, какие у нее оценки за поведение. Когда будущая светская львица пришла к нам в класс, она была среди отстающих учеников. Но прошло два года, и Ксюша стала первой ученицей в классе. Сила воли у нее была просто сумасшедшая! Но потом ее поведение изменилось в худшую сторону, Собчак стала срывать уроки. Но, несмотря на это, она умудрялась учиться на «отлично», овладела в совершенстве английским и французским языками. Жаль, что в повседневной жизни эти знания ей не пригодились...», - поделилась девушка.