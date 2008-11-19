Жириновский знает как стать Достоевским

Лидер либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что сегодня настоящей литературы нет. А чтобы стать новым классиком, нужно отсидеть 10 лет в тюрьме, считает политик. Жириновский, имеющий библиотеку с 10 тысячами книг, считает, что сегодня литературы не существует. Виной тому, по мнению политика, современные авторы, тратящие время на "тусовки" и шампанское и не способные воспроизвести на свет что-нибудь более-менее выразительное. "Все, что выходит сегодня, - это беллетристика", - заявил Жириновский в интервью российскому интернет-телеканалу Russia.ru, детищу депутата Госдумы РФ Константина Рыкова . - Я сам их даже не читаю и не смотрю". Чтобы родился настоящий большой писатель, по мнению Жириновского, нужны "каторга" и "жесткий режим", цитирует слова Жириновского Взгляд. "Чтобы стать Солженицыным или Достоевским, нужно 10 лет отсидеть в тюрьме", - считает политик и добавляет, что "без тюрьмы они - гламур". Среди произведений признанных русских мастеров он выделяет Матренин двор Александра Солженицына, но и тут, по мнению вице-спикера Госдумы, встречаются "сплошные несчастья", после столкновения с которыми "жить не хочется". "Я всех авторов читал, и никакой радости от них нет. Все эти Набоковы и Бунины - хорошие писатели, но это все прошлое, а сегодня очень трудно такого найти, потому что время не героическое, в тюрьме никто не сидит". Борис Акунин, Татьяна Толстая, Владимир Сорокин - все попали под критику Жириновского. Эти авторы его просто не интересуют. Затем Жириновский выразил надежду, что слава к поэту приходит посмертно. "Вы меня признаете через 100 лет. В это время другой депутат будет доказывать, что лучшие произведения конца XX века принадлежали мне, тому, кто сидит перед вами", - отметил политик.