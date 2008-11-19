Кильчицкая передумала идти в народные депутаты

Заместитель председателя Киевгорадминистрации Ирэна Кильчицкая после выхода из декретного отпуска не намерена возглавлять Главное управление по вопросам земельных отношений и останется в своей нынешней должности. Об этом она сообщила в среду, комментируя информацию в СМИ о возможном назначеним ее начальником Киевзема. В то же время она не исключила, что ее полномочия в должности заместителя председателя КГГА будут расширены. “На самом деле о начальнике какого-то управления вообще не идет речь. Возможно, кураторство больших направлений – это может быть”, - сказала она. Несмотря на то, что фактически она уже работает 2-3 недели, официально она приступит к исполнению своих обязанностей 24 ноября, потому что декретный отпуск у нее до 23 числа этого месяца. На вопрос, согласна ли она взять на себя больше обязанностей, заместитель мэра ответила: “Я считаю, что я могу заниматься очень многими направлениями и могу руководить. Я не знаю, какие полномочия у меня будут, как они будут расширены, какие это будут – земельные или другие какие-то социальные вопросы – это не проблема. Когда уже будет распоряжение, тогда уже будет выяснено, что это конкретно”. Кильчицкая также сообщила, что не желает баллотироваться в народные депутаты в случае проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. “Мне там нечего делать. Я буду работать в исполнительной власти “, - сказала Кильчицкая.