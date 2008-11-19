Сокровища Екатерины Великой достанут из-под воды

Российские и финские специалисты намерены к 2010 году поднять на поверхность затонувшую у берегов Финляндии шхуну "Фрау Мария" с сокровищами, закупленными Екатериной II для пополнения коллекции Зимнего дворца. Судно потерпело крушение у берегов финского города Турку в XVIII веке, а 10 лет назад его останки обнаружили на глубине 41 метр дайверы. "Мы предполагаем два сценария развития событий - либо поднятие шхуны целиком с помощью специальных мягких тросов из искусственной ткани, чтобы не повредить корабль. Второй вариант - это поднятие ценного груза из трюмов "Фрау Марии" водолазами", - сообщил президент благотворительного фонда "Спасение национальных культурно-исторических ценностей" Артем Тарасов. Ожидается, что на утверждение проекта и исследование состояния судна и дна вокруг него уйдет весь 2009 год. Далее будет решаться вопрос о том, поднимать саму шхуну или доставать груз. "Задача проекта - реально увидеть, какие тайны скрывает корабль и вернуть хотя бы часть сокровищ, которые он хранит", - указал Тарасов. Стоимость проекта, по приблизительным оценкам, составит 50 миллионов евро. Российские специалисты надеются, что предметы, которые везло торговое судно, в том числе 27 картин голландских художников, фарфор, бронзовые статуэтки, ящики с золотыми монетами, находятся в сохранности. Если груз действительно удастся поднять, это будет самая дорогая находка за всю историю подводной археологии. Как сообщалось ранее, парусник стоит на дне на ровном киле, его корпус благодаря холодной и слабосоленой воде Финского залива неплохо сохранился. Сейчас вокруг затонувшего парусника установлена полутораметровая "запретная зона". Если шхуну удастся поднять на поверхность, ее стоимость, по мнению єкспертов, будет равна 1,5 миллиардов евро. Кроме того, в трюмах могли сохраниться бесценные предметы искусства. Например, есть шанс спасти находящиеся на борту полотна Рембрандта, поскольку они перевозились в герметичной упаковке. "Холсты сворачивались в трубку, их помещали в свинцовую бочку, заливали воском и запаивали, - пояснил Артем Тарасов. - У нас есть сведения о том, что там все герметично, так как Екатерина II, которая приобрела ценности, посылала в течение трех лет несколько экспедиций для поднятия шхуны", - добавил он. Действительно, сразу после крушения императорская Россия вела переписку со шведскими властями (в то время Финляндия входила в состав Швеции), стремясь найти исчезнувшее судно. Екатерина Великая даже послала в Финляндию придворного живописца, который должен был заняться реставрацией картин сразу после их подъема. "Один из самых дорогих объектов, находящихся под водой - триптих известного художника XV века Герарда Доу. По тем временам картины стоили несколько сотен гульденов, за это полотно было уплачено 15 тысяч, что по нынешним меркам примерно 500 миллионов евро", - рассказал Тарасов. Финские специалисты не разделяют оптимизм российских. По мнению главы департамента культуры, спорта и молодежной политики минобразования Финляндии Риитты Кайвосойя, "вероятность того, что ценности сохранились, всего один процент, и для нас главная задача поднять сам корабль". Но если сокровища все-таки уцелели, их реставрацию готов взять на себя Эрмитаж. "Мы возлагаем большие надежды на проект и очевидно, что перед нашими реставраторами могут встать неожиданные сюжеты и задачи", - прокомментировал замдиректора музея Георгий Вилинбахов.