Фидель Кастро спел песню о Мао Дзедуне

Председатель КНР Ху Цзиньтао в рамках турне по странам Латинской Америки посетил Кубу, где встретился с Фиделем и Раулем Кастро. В рамках визита на Кубу Ху Цзиньтао провел переговоры с нынешним кубинским лидером Раулем Кастро. Затем они присутствовали на церемонии подписания ряда двусторонних соглашений, которые предусматривают "расширение и углубление" связей между двумя странами. Во время встречи председателя КНР со студентами из азиатской страны, которые проходят обучение на Кубе, Рауль Кастро исполнил несколько куплетов песни на китайском языке, посвященной Мао Цзэдуну. Кастро призвал китайских студентов подпеть ему, что и сделали хором более 300 молодых людей. Фидель Кастро провел с Ху Цзиньтао "братскую встречу", которая демонстрирует "дружественные узы" между Кубой и Китаем, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные источники. Во время беседы обсуждалась нынешняя "сложная ситуация" на мировой арене, а также новые двусторонние соглашения между Пекином и Гаваной. Местное телевидение продемонстрировало фото, где запечатлен Фидель Кастро и Ху Цзиньтао. На снимке бывший кубинский лидер, который одет в спортивный костюм расцветки кубинского флага (бело-сине-красного), снят стоя с китайским лидером. Кастро не появляется на публике с тех пор, как в конце июля 2006 года перенес тяжелую операцию на кишечнике. В конце февраля этого года Фидель отказался претендовать на пост главы государства "из-за неудовлетворительного состояния здоровья", после чего по решению парламента кресло главы государства занял его брат Рауль. Китай занимает сейчас второе место среди торгово-экономических партнеров Кубы, уступая лишь Венесуэле. По официальным данным, оборот китайско-кубинской торговли по итогам прошлого года расширился на 27% и достиг 2,6 млрд долларов.