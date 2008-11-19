Луценко пошутил

Оператору телеканала СТБ удалось зафиксировать циничные высказывания главы МВД Юрия Луценко об убийстве в Ровенской области. Вчера, в ходе заседания Кабмина под руководством первого вице-премьера, на котором, в частности, рассматривались пути преодоления рейдерства в Украине, Луценко, обращаясь к министру охраны здоровья Василию Князевичу, с улыбкой на лице рассказал следующую историю: "В Ровенской области девушка мужика зарезала. Пять ножевых ударов. Он завез ее на дачу и там домогался. Пять ножевых ударов… и поехала домой. Она ехала и якобы не знала для чего. Цветы хотела поливать… Она любви хотела большой".